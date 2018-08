Alle kaarten voor Standard Luik - Ajax verkocht

AMSTERDAM - Ajax kan dinsdag in Luik rekenen op de steun van zo'n 1000 supporters. Die moeten wel verplicht met een buscombi naar Luik afreizen, want de wedstrijd is als risicoduel aangemerkt.

Alle kaarten die Ajax beschikbaar had zijn verkocht en de bussen zullen dinsdagmiddag vertrekken vanaf de Johan Cruijff ArenA. Ajax heeft afgeraden om kinderen mee te nemen naar het duel. Ook bij de thuiswedstrijd mogen Belgen alleen met een buscombi naar Amsterdam reizen.

Vechten en vuurwerk

In het verleden ging het meermaals mis tussen supporters van de twee ploegen. Een vriendschappelijke wedstrijd in 2000 ontaardde in een grote vechtpartij. In het seizoen 2016/2017 ging het ook mis toen de ploegen bij elkaar zaten in een Europa League-poule. In Amsterdam gooiden Standard-supporters vuurwerk in een vak met Ajax-fans. In Luik nam de Ajax-aanhang wraak door hetzelfde te doen.

Ook nog play-offronde

De return in Amsterdam wordt op 14 augustus om 20.30 uur gespeeld. Als Ajax over twee wedstrijden de betere is van de Belgen dan wacht nog een play-off ronde voor de groepsfase van de Champions League wordt bereikt. De kans is het grootst dat de winnaar van het duel tussen Dinamo Kiev en Slavia Praag daarin de tegenstander wordt.

In ieder geval Europa League

Mocht Ajax verliezen van Standard Luik of stranden in de play-offs, dan zijn de Amsterdammers in ieder geval verzekerd van de groepsfase in de Europa League.