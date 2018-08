Lange tijd chaos op de A9: files door ongeluk en autobrand

SCHIPHOL - De A9 heeft het vanmiddag zwaar te verduren gehad. Bij Schiphol brak rond 13.45 uur een flinke autobrand uit en niet veel later gebeurde verderop een ongeluk waar meerdere auto's bij betrokken waren.

De brandweer rukte met groot materieel uit richting de brand. Op foto's is een enorme rookwolk te zien, die ook vanuit Amsterdam zichtbaar was. Het gaat om een auto met aanhanger waar tractorbanden op stonden. "Mogelijk was er vanwege die banden zoveel rookontwikkeling", liet een woordvoerder aan AT5 weten.

Door die brand stond er vanuit Amstelveen in de richting van Alkmaar vijf kilometer file. Even verderop, in de andere rijrichting, gebeurde niet veel later een ongeluk waarbij meerdere auto's betrokken waren. Daardoor moesten noodgedwongen drie rijstroken worden afgesloten. De vertraging in de richting van Amstelveen liep snel op tot een half uur.