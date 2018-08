Deel dit artikel:











Live: NH Events bij de Texel Airshow en de Horizontoer Foto: Pamela Langenberg / NH Nieuws Foto: Pamela Langenberg / NH Nieuws Foto: Pamela Langenberg / NH Nieuws

TEXEL - Waar in Amsterdam de binnenstad compleet op z'n kop staat door de Canal Parade, is er in de rest van provincie ook genoeg spektakel te vinden. Zoals op Texel waar een spectaculaire 'airshow' plaatsvindt. Ook op de grond is er op Texel overigens genoeg te doen vandaag. NH Events is er live bij.

Op de Facebookpagina van NH Events kun je live kijken naar het luchtspektakel boven Texel. Je kunt vergapen aan historische vliegtuigen die en een vliegtuigen die spectaculaire stunts uitvoeren. Vamiddag om 16.30u zullen we ook live verslag doen van de Horizontoer in Den Burg. Het zeilende muziek- en theaterfestival trekt altijd veel bekijks.