Veel patiënten in de problemen door medicijntekort apotheken

ALKMAAR - Het regent klachten van mensen die in de problemen zijn gekomen door een groot medicijntekort bij zeker 200 apotheken en tientallen ziekenhuizen. Veel medicijnen kunnen niet geleverd worden en daarvan zijn meerdere mensen de dupe, blijkt uit een inventarisatie van NH Nieuws. "Ik maak me grote zorgen", laat een gedupeerde weten aan NH Nieuws.

Het tekort is ontstaan als gevolg van een softwarefout bij medicijngroothandel Pluripharm in Alkmaar. Drie weken geleden is de groothandel overgestapt op een volledig nieuw softwaresysteem, maar die overstap is ondanks een goede voorbereiding uitgelopen op een logistiek drama.

Lees ook: Paniek bij apotheken: groot medicijntekort door softwarefout leverancier

Bij apotheken wordt koortsachtig gewerkt om patiënten alsnog van medicijnen te voorzien. Toch moeten meerdere mensen teleurgesteld worden. Zo ook Chantal uit De Rijp. Ze slikt specifieke medicijnen om epileptische aanvallen tegen te gaan. "Ik zit al 14 dagen te wachten op die medicijnen", vertelt haar man Fred aan NH Nieuws. "We gaan volgende week op vakantie en dan moeten we ze wel echt hebben, dit levert wel stress op."

Levensbelang

De problemen doen zich voor met alle medicijnen die geleverd worden door Pluripharm. "Het gaat ook om medicijnen die van levensbelang zijn, dat maakt het een ernstige zaak", gaf Dick Bouma gisteren al aan. Hij is directeur van de Acdapha groep, een collectief van twintig samenwerkende apotheken in Alkmaar en omgeving.

Ook Ans, uit Heerhugowaard, zit met haar handen in het haar. Ze slikt antidepressiva en juist haar dosering is sinds enkele weken niet meer leverbaar. "Ik maak me grote zorgen, zonder die medicijnen ga ik weer een depressie in", zegt ze. De dosering van haar medicijn (45 mg paroxetine) kan al weken niet geleverd worden. Met veel pijn en moeite heeft ze in overleg met de apotheek en de huisarts een oplossing bedacht. Ze slikt nu meerdere kleinere doseringen, maar ze is als de dood dat die straks ook niet meer leverbaar zijn.

Lees ook: 'Inspectie zal ingrijpen als problemen bij leverancier medicijnen aanhouden'

Volgens Dick Bouma wordt er bij hem per apotheek zo'n 200 uur per week overgewerkt om de chaos het hoofd te bieden. Ook Ans merkte dat ze drukte bij haar apotheek nauwelijks aankunnen. "Ik belde om te vragen wanneer of ze al weten wanneer het geleverd kan worden, maar dat wisten ze niet. Ik werd daarna gewoon opgehangen omdat ze het zo druk hadden. Hij bleef wel vriendelijk hoor, maar ze komen natuurlijk om in het werk, want ik ben niet de enige met een vraag", zegt ze begripvol.

Pluripharm liet eerder aan NH Nieuws weten het heel erg te vinden dat de medicijnen momenteel niet naar behoren kunnen worden geleverd. Wanneer de problemen precies opgelost zijn, konden ze niet aangeven.