Zilver vrouwen twee-zonder, brons lichte dubbelvier mannen

Lichte dubbelvier

De lichte mannen dubbelvier met Jorke Kooijenga van Willem III, Koen van Brussel, Ward van Zeijl en Bart Lukkes eindigden in de finale als derde met een tijd van 6.10,54. Italië was verreweg de sterkste in de finale en pakte overtuigend het goud. Tsjechië stelde de tweede plek op het podium veilig.

Vrouwen Acht

De vrouwen acht won brons, maar dat was in een veld van slechts drie boten geen prestatie van formaat. De acht herbergt twee Nereus- en twee Skøll-roeisters.

Holland Vier valt tegen

De Holland Vier (mannen vier-zonder), een geheide kandidaat voor eremetaal, moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Ook de vrouwen vier-zonder en de mannen-dubbelvier eindigden op de tegenvallende vijfde plaats.