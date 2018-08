Toussaint naar halve finale 50m rug, gemengde ploeg 4x200m vrij naar finale

AMSTERDAM - GLASGOW Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Glasgow de halve finales bereikt op de 50 meter rugslag. De gemengde estafetteploeg heeft zich op de 4x200 meter vrij met de vijfde tijd gekwalificeerd voor de finale.

Toussaint was op de 50 meter rugslag goed voor 28,04, de achtste tijd in de series. De Waard tikte aan na 28,30 seconden, de elfde tijd. Tessa Vermeulen zwom een persoonlijk record (28,35) maar mocht met de veertiende tijd niet verder. Per land kunnen zich maar twee zwemsters kwalificeren voor de halve finales. De Britse Georgia Davis was de snelste in 27,21, een Europees record.

De gemengde estafetteploeg zwom de vijfde tijd op de 4x200 meter vrij en bereikte daarmee de finale. Op het nieuwe onderdeel kwamen Dion Dreesens, Maarten Broszkowski, Marjolein Delno en de Amsterdamse Robin Neumann tot een tijd van 7.39,30. Het team van Rusland was het snelst: 7.33,16. De finale is zaterdag vroeg in de avond.