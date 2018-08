Man aangehouden na steekincident in Hoorn

HOORN - Een 30-jarige man uit Wognum is vanochtend gewond geraakt na een steekincident aan de Tinnegieter in Hoorn. De politie kon ter plekke een 20-jarige man zonder vast woonadres aanhouden.

Rond 5.40 uur kreeg de politie de melding binnen. Toen ze op de plek des onheils aankwamen stuitten ze op een woning met meerdere mensen. Niemand kon vertellen wat er precies gebeurd was.

Het slachtoffer had een verwonding in zijn nek en hij wist uiteindelijk zelf de dader aan te wijzen. De 20-jarige verdachte is door de politie meegenomen naar het politiebureau.