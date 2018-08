Geliquideerde man Beethovenstraat is Kroatische crimineel

AMSTERDAM - De man die maandag is geliquideerd in een restaurant aan de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid, is crimineel Ivan Serdarusic. Dat meldt Het Parool.

De man is in 1955 geboren in Kroatië, maar woont sinds de jaren negentig in Amsterdam. Hij zou behoren tot een groep Kroatische criminelen van wie er al verscheidene zijn omgebracht.

In Kroatië had Serdarusic een groot aantal bedrijven op zijn naam staan, onder meer in onroerend goed. Hij was geen grote bekende in het Amsterdamse criminele milieu.