Ajax verliest oefenduel van VfL Wolfsburg Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

AMSTERDAM - Ajax heeft vrijdagavond een oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg met 3-0 verloren. Alle doelpunten van de Duitsers vielen in het laatste half uur. De besloten wedstrijd werd gespeeld op het complex van Only Friends in Amsterdam-Noord.

De spelers die dinsdagavond tegen Sturm Graz niet of maar kort in actie kwamen, startten in de basis. Zo speelden Donny van de Beek, Daley Blind en Zakaria Labyad vanaf de het beginsignaal. Beide ploegen konden weinig kansen creëeren in het eerste uur. Bij de weinige kansen van de Duitsers deed keeper Kostas Lamprou waarvoor hij in het veld stond. Goals in laatste half uur

Na ruim een uur spelen kwam Wolfsburg op voorsprong uit een vrije trap die niet goed werd verwerkt. Ignacio Camachokon kon daaruit scoren. Kort daarna kon oud-AZ-speler Wout Weghorst zijn teamgenoot Daniel Ginczek met succes in stelling brengen voor de 0-2. De 0-3 kwam uit een inschattingsfout van Maximilian Wöber, die een hoge bal compleet verkeerd inschatte waardoor Admir Mehmedi kon scoren. Een tegenvaller was dat Daley Blind geblesseerd uitviel met rugproblemen. Het is nog onbekend hoe ernstig het is. Mitchell Bakker verving hem.