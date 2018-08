Artsenboot mee met Canal Parade: "We merken dat er in de medische wereld drempels zijn"

AMSTERDAM - Longarts Geert Rootmensen van het Waterlandziekenhuis in Purmerend heeft met een aantal collega's Roze in Wit opgericht, om de positie van LHBTI-artsen te verbeteren. De stichting vaart mee met de Canal Parade.

"We merken toch dat er in de medische wereld soms nog drempels zijn. Dat er nog steeds zo'n sfeer is dat er makkelijk 'homo!' kan worden gezegd, dat dat normale spreektaal is. Terwijl zeker als je een jonge, beginnende arts bent dat soms heel intimiderend kan zijn."

Primeur

Met 120 collega's varen ze vandaag mee met de parade, het is voor eerst dat er een artsenboot bij is.

"We hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn net opgericht maar we hebben al zoveel animo en positieve reacties. En iedereen heeft zin om die zichtbaarheid te laten zien, vertelt longarts Karin Pool van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Volgens de artsen moet er in de toekomst nog wel het een en ander gebeuren. "We hebben het steeds over acceptatie, maar dat klinkt net als gedogen. Dus je hoopt eigenlijk dat we gaan naar normalisatie, dat diversiteit in de samenleving een normaal fenomeen is", aldus Karin.