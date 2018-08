Deel dit artikel:











Zware crash in Amstelveen: bestuurder naar het ziekenhuis Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

AMSTELVEEN - Bij een ongeluk op de Oranjebaan in Amstelveen is de bestuurder vannacht gewond geraakt. Op foto's is te zien dat de auto een flinke klap moet hebben gemaakt.

Over de aard van de verwondingen zijn geen verdere mededelingen gedaan. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis ter hoogte van de brug. De automobilist kwam uit de richting van Ouderkerk aan de Amstel toen hij over de middenberm reed, tegen de vangrail knalde en op de andere weghelft tot stilstand kwam. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.