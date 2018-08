Deel dit artikel:











Are you the killer-striker Telstar is looking for?: "Yeah i am. I am a beast!" Foto: API

VELSEN-ZUID - Hakeem Araba is momenteel op proef bij Telstar. De 28-jarige spits is ervan overtuigd dat hij een versterking is voor De Witte Leeuwen. "Oh yeah i am. I am a beast", antwoordde de voetballer op de vraag of hij de gewenste spits voor Telstar is.

Deze zomer was de voetballer tien dagen op proef bij ADO Den Haag, maar dat liep op niets uit. Het cv van de Engelse spits is indrukwekkend. Zo speelde hij al bij clubs in Scandinavië, Engeland, Cyprus en Griekenland. Trainer Mike Snoei kon vrijdagavond nog niet zeggen of Araba langer blijft bij Telstar. Ook de spits zelf liet alle opties nog open.