Natuur verwoest door brand op vestingwallen Naarden: vuur aangestoken

NAARDEN - De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben over de brand die vanmiddag ontstond op de vestingwallen in Naarden. Daar ging tussen het Adriaan Dortsmanplein en het Vestingmuseum ongeveer 350 vierkante meter natuur in vlammen op. De politie gaat uit van brandstichting.

Dankzij getuigen heeft de politie al enkele personen kunnen achterhalen die mogelijk met de brand te maken hebben. Hun rol is nog onduidelijk en wordt onderzocht. De brandweer was snel gealarmeerd, maar door de lastige ligging hadden ze grote moeite om het vuur onder controle te krijgen en de schade te beperken.