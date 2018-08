'Inspectie zal ingrijpen als problemen bij leverancier medicijnen aanhouden'

ALKMAAR - Als er niet snel een oplossing komt voor de problemen bij Pluripharm, de leverancier van medicijnen voor veel apotheken, dan zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaan ingrijpen. Dat verwacht Dick Bouma, directeur van de Acdapha Groep, een collectief van twintig samenwerkende apotheken in Alkmaar en omgeving.

Eerder bracht Bouma tegenover NH Nieuws naar buiten dat door een softwarefout in het nieuwe systeem van Pluripharm veel medicijnen niet geleverd kunnen worden. Zo'n 200 apotheken en tientallen ziekenhuizen kampen nu met de gevolgen van het logistieke drama.

In een aanvullende reactie liet Bouma later vanavond tegenover het ANP weten dat de problemen vooralsnog niet tot levensgevaarlijke situaties hebben geleid. Maar hij maakt zich wel grote zorgen. "Als een patiënt bijvoorbeeld niet tijdig kan beschikken over een insulinepreparaat, dan kan dat levensgevaarlijk zijn", voegt hij toe.

Pluripharm liet eerder in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws weten het te betreuren dat het softwaresysteem niet goed werkt. Ze hebben er vertrouwen in dat de problemen zo snel mogelijk opgelost worden.

