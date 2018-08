Telstar wint oefenduel van DEM

VELSEN-ZUID - Telstar heeft op een zonovergoten avond met 5-0 gewonnen van RKVV DEM uit Beverwijk.

In de 29e minuut opende Elson Brito de score met een rake vrije trap. De score werd verdubbeld door Ryan Seager met een kopbal uit een voorzet van Shaquill Sno. Nog voor de pauze werd het 3-0. De maker van de treffer was wederom Seager.

Halverwege de tweede helft kwam Telstar op 4-0. Het was Seager met zijn derde treffer van de avond. De huurling van Southampton bepaalde met een vierde treffer de eindstand op 5-0.

"We hebben spits getest"

"De uitslag zegt mij niet zoveel. Vandaag hebben wij op standaardsitiuaties geofend. Ik heb veel pluspunten gezien. Op het middenveld heb ik een aantal jongens opgesteld die voor hun plekje gaan knokken en wij hebben onze spits getest", aldus trainer Mike Snoei.

Bij Telstar speelde testspeler Hakeem Araba negentig minuten mee. "Hij is tien dagen op proef geweest bij ADO Den Haag. Wij zijn dus benieuwd of hij wat voor Telstar kan betekenen. Ik zie wel dat hij erg moest wennen en zijn eerste indruk was redelijk", vertelde Snoei na afloop.

Over een langer verblijf in Velsen-Zuid kon Snoei op vrijdagavond nog niets zeggen.

Begin opstelling Telstar: Van der Maaten; Brito, Groot, Van Huizen, Van Iperen; Lynen, Van Doorn, Lemonis; Sno, Seager, Araba