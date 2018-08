'Vrouw (30) uit Monnickendam gedood op Malta'

MONNICKENDAM - Een 30-jarige Nederlandse vrouw is vanochtend om het leven gebracht op Malta. Volgens Times of Malta zou de vrouw uit Monnickendam komen.

De politie op Malta vermoedt dat er bij de dood sprake is van een misdrijf en dat ze met een "scherp en puntig voorwerp" om het leven is gebracht. De vrouw werd vrijdagochtend om 06.20 uur gevonden in de straat Triq il-Mastrudaxxi, in de plaats Santa Venera.

De familie van de vrouw is inmiddels door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag op de hoogte gesteld. De lokale politie meldt hulp te krijgen in het onderzoek van een Nederlandse man.

Details

Diverse lokale media melden details over wat er gebeurd zou zijn op basis van bronnen. Zo meldt Malta Today dat de vrouw omgebracht is door haar vriend, terwijl Times Malta spreekt over haar ex-vriend.

Deze man zou aangehouden zijn en verhoord worden door de politie. Volgens Times Malta woont de man dicht bij de plek waar de vrouw werd aangetroffen. De man zou volgens Malta Today al hebben bekend.

Tussen twee auto's

Het lichaam van de vrouw zou gevonden zijn tussen twee auto's. De vrouw zou gewerkt hebben bij een bedrijf dat zich bezig houdt met onlinegamen.

De vrouw is deze zomer niet de eerste Nederlander die in het buitenland door een misdrijf om het leven kwam. Zo werd vorige maand filmeditor Wouter van Luijn (34) op het Spaanse eiland Mallorca door geweld om het leven gebracht.

Hij kwam door klappen om het leven bij een beroving. In Tadzjikistan werd zondag een Nederlandse man (56) gedood door een aanslag. Een Nederlandse vrouw (58) raakte gewond. De twee maakten deel uit van een groep fietstoeristen die met opzet werden aangereden door een auto.