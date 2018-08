Gemeente Huizen plaatst noodpomp in vijver om vissen te redden

Deel dit artikel:











HUIZEN - De gemeente Huizen heeft een pomp geplaatst in de vijver aan het Gooierserf om het zuurstofgehalte in het water te verhogen. Daarmee probeert de gemeente de toenemende vissterfte in de vijver tegen te gaan.

In Huizen worden steeds meer meldingen van dode vissen in de singels doorgegeven, zo meldt de gemeente in een persbericht. Door de droogte en hoge temperaturen gaat de waterkwaliteit hard achteruit en komen de dieren om door een zuurstoftekort. Proef

Het inzetten van de pomp is een proef. Het apparaat blijft ongeveer een week lang staan. De gemeente benadrukt dat het belangrijk is dat dode vissen worden gemeld. Ze moeten worden verwijderd om botulisme te voorkomen.