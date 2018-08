AMSTERDAM - (AT5) De Schellingwouderbrug in Amsterdam is defect. De brug blijft daardoor open staan.

De eerste meldingen over het probleem werden rond 18.30 uur gemaakt. Aan beide kanten is inmiddels een kleine file ontstaan. Ook bus 37 van het GVB moet omrijden.

Over de oorzaak van het probleem is nog niets bekend. Ook is het niet duidelijk wanneer de Schellingwouderbrug weer sluit.