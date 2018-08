Estafettezwemsters prolongeren titel net niet

AMSTERDAM - GLASGOW De Nederlandse estafettezwemsters zijn er niet in geslaagd hun titel te prolongeren op de 4 x 100 meter vrij bij het EK langebaan in Glasgow. Kim Busch, Femke Heemskerk, de Amstlveense Kira Toussaint, en slotzwemster Ranomi Kromowidjojo zwommen een tijd van 3.34,77. Een fractie langzamer dan de nieuwe Europese kampioen Frankrijk (3.34,65). Denemarken pakte het brons met 3.37,03.

Twee jaar geleden veroverde de vrouwenestafetteploeg in Londen de achtste Europese titel. Een negende zat erin. Kromowidjojo had en trage wissel maar zwom in de laatste meters naast de Franse slotzwemster en tikte net iets later aan.

De mannenploeg eindigde als zesde in de finale. Nyls Korstanje, Kyle Stolk, Jesse Puts en de afsluitende zwemmer Stan Pijnenburg klokten een tijd van 3.14,60. Rusland pakte het goud. De Russen zwommen een tijd van 3.12,23. Italië moest genoegen nemen met zilver (3.12,90) en de Poolse zwemmers veroverden brons met 3.14,20.

Kamminga naar finale 100m schoolslag

Arno Kamminga, zwemmer van het NTC in Amsterdam, plaatste zich voor de finale op de 100 meter schoolslag. De 22-jarige zwemmer tikte aan na 59,74 seconden. Dat was de vijfde tijd. Wereldrecordhouder Adam Peaty uit Groot-Brittannië was ook in de halve finales van een andere orde. Zijn tijd: 58,04.