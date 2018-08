Fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal geopend

NEDERHORST DEN BERG - Het was druk vandaag bij de openingsdag van de fietsbrug bij Nigtevecht. De verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal kreeg direct veel positieve reacties.

Veertig jaar geleden was het ook al mogelijk om deze route te volgen, toen met een pontje. Een fietser die bovenop de brug foto's staat de maken van de schepen herinnert zich nog hoe hij de route aflegde: "In mijn jeugd ging ik met mijn vader langs deze route naar de kerk. Dat soort dingen allemaal. Dat dit weer is teruggekomen maakt vandaag een grote dag."

Lees ook: Nieuwe fietsbrug over Amsterdam Rijnkanaal

Fietspaden cartograaf John Eberhardt heeft zich al 45 jaar sterk gemaakt voor het herstel van deze fietsroute. "Voor recreanten in Nederland is dit één van de belangrijkste schakels die er zijn. Hij verbindt het Vechtplassengebied aan de ene kant en het Veenweidengebied aan de andere kant. Mooier kun je het als fietser niet dromen."

Een scootmobielgroep uit Weesp had de eer gevraagd om als eerste de brug te betreden. Nadat het hek opzij werd geschoven reden zes scootmobiels rustig het maagdelijk beton op. En dat was toch nog even spannend volgens een scootmobielrijder: "Ik vond het een beetje spannend. Toen ik dat hele gevaarte zag dacht ik: moet ik daar tegenop? Maar het is een tweebaansweg, dus het valt eigenlijk reuze mee."