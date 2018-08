Paniek bij apotheken: groot medicijntekort door softwarefout leverancier

NOORD-HOLLAND - Een groot probleem voor ruim 200 apotheken en tientallen ziekenhuizen in heel Nederland. Door een softwarefout bij medicijngroothandel Pluripharm in Alkmaar kunnen er maar mondjesmaat medicijnen geleverd worden. Drie weken geleden is de groothandel overgestapt op een volledig nieuw softwaresysteem, maar die overstap is ondanks een goede voorbereiding uitgelopen op een logistiek drama.

"Uiterst vervelend voor ons als apotheek en onze patiënten", vindt Dick Bouma directeur van de Acdapha Groep, een collectief van twintig samenwerkende apotheken in Alkmaar en omgeving. "Het gaat om elke vorm van medicijnen die soms wel of niet geleverd kan worden. Ook de medicijnen die van levensbelang zijn en dat maakt de zaak echt ernstig", legt hij uit.

Overuren

Apotheken in de provincie moeten overuren draaien om toch een voorraad medicijnen te hebben voor patiënten. De Acdapha Groep probeert veel medicijnen alsnog binnen te halen door te bestellen bij andere leveranciers. "Twintig apotheken vallen onder ons en per apotheek is er 200 uur overgewerkt", legt Bouma uit.

Veel patiënten zitten noodgedwongen aan alternatieven medicijnen van andere leveranciers of kunnen niet aan hun medicijnen komen omdat ze simpelweg op zijn. "Een goede vriendin van mij heeft het meegemaakt", vertelt een klant. "Het was enorm frustrerend, omdat ze die medicijnen echt hard nodig had."

Softwaresysteem

Pluripharm laat in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws weten te betreuren dat het softwaresysteem niet goed werkt.

Pluripharm: “De overstap is nauwgezet voorbereid maar desondanks niet goed verlopen, waardoor Pluripharm de afgelopen weken de aangesloten apotheken niet naar behoren kon voorzien van medicijnen. Wij vinden het heel erg dat apothekers en hun patiënten hierdoor in moeilijkheden zijn gekomen.”

Wanneer de problemen van de leverancier voorbij zijn is niet precies duidelijk, maar ze zeggen er alles aan te doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.