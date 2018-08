Amsterdam UMC roept zelfgemaakt medicijn terug

AMSTERDAM - Het Amsterdam UMC haalt een zelfgemaakt medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte terug, zo meldt Het Parool.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat de grondstof voor het medicijn, uit China, niet betrouwbaar getest kan worden en dat het middel mogelijk onzuiverheden bevat.

Er wordt onderzocht of het geval is, maar het UMC moet in ieder geval stoppen met de bereiding van het middel, en het terughalen bij patiënten.

Peperduur

Het medicijn werd op de markt gebracht als alternatief voor het peperdure middel CDCA van farmaceut Leadiant. Dat medicijn kost patiënten 150.000 euro per jaar en wordt niet meer vergoed.