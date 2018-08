Ajacied Leeroy Owusu vertrekt naar De Graafschap

AMSTERDAM - De Graafschap neemt Leeroy Owusu over van Ajax. De vleugelverdediger uit Purmerend kwam afgelopen seizoen uit voor Almere City.

Op 11 augustus 2014 maakte Owusu zijn debuut in het betaalde voetbal tegen Telstar. Jong Ajax won toen met 3-0 van de ploeg uit Velsen-Zuid. Owusu speelde tot op heden 59 duels voor Jong Ajax en scoorde daarin éénmaal. In het seizoen 2016/2017 speelde hij voor Excelsior op huurbasis.



Owusu had bij Ajax een contract tot de zomer van 2019.