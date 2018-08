Vechtpartij op Texel: dronken jongeren zoeken confrontatie met personeel pizzeria

DE KOOG - Eigenaar Radi van pizzeria Napoli op Texel heeft er geen goed woord voor over. Afgelopen weekend ontstond er een grote vechtpartij voor de deur van zijn zaak. Een groep dronken jongeren weigerde zijn terras te verlaten en zocht de confrontatie met het personeel. Een filmpje van de schermutselingen verscheen deze week op internet.

Op de beelden is te zien hoe er over en weer geduwd en geschreeuwd wordt. De jongeren proberen de zaak in te komen, maar medewerkers weten dat de voorkomen. Daarna keert de rust weer terug. "Het ziet er vrij heftig uit, maar het viel uiteindelijk wel mee", vertelt een medewerker. Niemand raakte gewond, wel is een klapdeur gesneuveld en werd het shirt van de eigenaar kapot getrokken.

De zaak heeft een terrasvergunning tot 2.00 uur in de nacht, maar afgelopen zaterdagnacht wilde een groepje jongeren blijven zitten toen het terras al opgeruimd werd. Uiteindelijk gingen ze met veel misbaar weg, maar toen een medewerker van de pizzeria tien minuten later even buiten ging roken, werd hij uit het niets hard tegen zijn borst geduwd. "Toen liep het uit de hand", zegt Radi tegen NH Nieuws.

Geen aangifte

Hij en zijn medewerkers vinden het vooral vervelend dat een filmpje van de vechtpartij is opgedoken. "Dan komen wij in negatief daglicht te staan, terwijl die jongeren de aanstichters zijn." Ze zien overigens af van aangifte. "Daarvoor hebben we het veel te druk in de zaak. Als het erger was geweest hadden we het misschien wel gedaan, maar nu is er geen tijd voor."

