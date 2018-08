Deel dit artikel:











Burgemeester sluit twee woningen in Zaandam na vondst hennepkwekerijen Foto: Gemeente Zaanstad

ZAANSTAD - Twee woningen in Zaandam zijn vandaag op last van burgemeester Hamming voor zes maanden gesloten. In de woningen werden hennepkwekerijen aangetroffen.

De politie ontdekte eind juni een hennepkwekerij met 236 planten in een woning aan het Amrum in Zaandam na een brandmelding. Er kwam rook uit een regenpijp. De bewoners bleken illegaal stroom af te tappen waardoor de stroom in de woning en ruim zeventig andere huishoudens was uitgevallen. De kabel waarmee dat gebeurde raakte overbelast. "Dit laat zien hoeveel gevaar en overlast hennepplantages kunnen veroorzaken. Daar willen we echt een einde aan maken", zegt de burgemeester in een persbericht. Tegen de 42-jarige bewoner en een 39-jarige Zaanse vrouw loopt een strafrechtelijk onderzoek. MDMA, cocaïne en amfetamine

In een woning aan de Herengracht vond de politie 126 potten met restanten van hennepplanten. Ook het apparatuur dat werd aangetroffen wees op een professionele hennepkwekerij. Een woning aan de Krommenieërweg in Wormerveer van dezelfde eigenaar werd eerder al voor drie maanden gesloten. Daar werden harddrugs zoals MDMA, cocaïne en amfetamine gevonden. Keiharde aanpak

Burgemeester Hamming hanteert een harde aanpak tegen hennepkwekers. De gemeente heeft het sluitingsbeleid aangescherpt en sluit naast bedrijfspanden ook woningen waarin harddrugs of wietplanten worden aangetroffen. Tijdelijke sluiting van de woningen is bedoeld om overlast en brandgevaar tegen te gaan, maar ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen.