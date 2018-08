De Waterland terug in Waterland

MONNICKENDAM - Oude tijden herleven in Monnickendam. Na dertig jaar vaart de Waterland weer tussen Monnickendam en Marken. En daar zijn ze maar wat trots op.

"Heel Monnickendam is blij dat hij er weer is", zegt Gerard Meij van de Monnickendammer visdagen. En na een kleine steekproef op de boot lijkt dat ook te kloppen. "Het is nostalgie", laat een echtpaar weten, dat er in de jaren '80 ook al eens op voer.

Jaap de Groot is vrijwilliger op de boot vandaag en vertelt dat zijn opa en diens vader op de Waterland hebben gevaren. Ook zijn vader, hijzelf, zijn dochter en vandaag ook zijn kleinkinderen, varen er mee. "Zes generaties dus."

De Waterland was oorspronkelijk een koeboot en deed later ook dienst als toeristenboot die dagjesmensen tussen Monnickendam en Marken vervoerde. In de jaren '80 werd de lijndienst opgeheven en raakte de boot 'kwijt'. Op Marktplaats werd hij weer terug gevonden. Nu vaart hij alleen nog tijdens de Visserijdagen. Toch is er stille hoop dat de veerdienst weer in ere hersteld wordt en ook na de Visserijdagen weer gaat varen.