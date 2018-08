Booking.com helpt in strijd tegen overlast toerisme

AMSTERDAM - Amsterdam start samen met Booking.com een Lab om het toerisme in de stad te verbeteren en duurzamer te maken. Alle ideeën die hier aan bijdragen worden op hun haalbaarheid getoetst.

Acht tot tien teams krijgen de kans om hun ideeën uit te werken. Dit doen ze met hulp van experts van Booking.com, de gemeente en Amsterdam Marketing. Met dit Lab hopen de initiatiefnemers oplossingen te vinden voor verbetering van de leefbaarheid van de stad voor bewoners en bezoekers.

Problemen

Daarbij hoopt men werkbare oplossingen te vinden om bijvoorbeeld toeristen beter te spreiden over de regio. Ook zoekt men nieuwe ideeën om de stroom toeristenwinkels een halt toe te roepen. En mogelijkheden voor verantwoord en duurzaam toerisme.

Aan de slag

Begin oktober gaan de deelnemers drie dagen aan de slag en tenslotte pitchen de teams hun plannen aan een gemeenschappelijke jury. De gemeente kan de beste teams uitnodigen een grotere proef te doen in de stad. Booking.com kan besluiten te investeren in een of meerdere van de oplossingen.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 26 augustus. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Booking Cares: https://www.bookingcares.com/cares-labs. Let op: je kunt je alleen in het Engels inschrijven. De teams die worden geselecteerd voor deelname, ontvangen half september bericht.