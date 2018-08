Deel dit artikel:











Dader steekpartij Centraal Station (22) krijgt drie jaar celstraf Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Een 22-jarige man is gisteren veroordeeld tot drie jaar celstraf voor een steekpartij in de Burger King op het Centraal Station in april van dit jaar. Zes maanden van de straf zijn voorwaardelijk.

De man had het slachtoffer in totaal negen keer gestoken, onder meer in zijn hals en buik. Dader en slachtoffer kenden elkaar en hadden ruzie over 'iets dat zich in het verleden had afgespeeld wat opgelost moest worden'. Waarover het conflict precies ging wilden ze echter niet zeggen. Geen respect

Veel mensen zagen de steekpartij gebeuren. Volgens de rechtbank heeft de dader "geen enkel respect getoond voor het slachtoffer, de omgeving waarin hij zich bevond en de nietsvermoedende omstanders die daardoor werden gedwongen getuige te zijn van het incident." Lees ook: Politie zoekt man met tekst boven wenkbrauwen na steekpartij in Amsterdam Volgens de advocaat van de dader had het slachtoffer een hesje van motorclub No Surrender aan en dreigde hij versterking te halen. Verder zei hij dat zijn client een "zeer gering" strafblad heeft en ook nog voor zijn kinderen en zwangere vrouw moet zorgen. PTSS

De dader moet ook een schadevergoeding van 5000 euro aan het slachtoffer betalen. Die leidt door het incident aan een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en zegt dat hij onder meer bang is voor een wraakactie van de dader. Hij durft zich niet meer in grote menigtes te begeven. Ook mag de dader geen contact meer met het slachtoffer opnemen.