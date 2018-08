Drie bejaarde vrouwen slachtoffer van dezelfde babbeltruc

NOORD-HOLLAND - Drie bejaarde vrouwen uit verschillende gemeenten zijn gisteravond het slachtoffer geworden van dezelfde slinkse babbeltruc die gebruikt werd om bij hun in huis binnen te komen.

Het gaat om een vrouw (88) uit Heemstede, een andere vrouw (92) uit Bennebroek en een derde vrouw (94) uit Zandvoort. Een man wist tussen 18.30 en 20.30 uur bij alle drie de vrouwen langs te gaan en hun vervolgens te bestelen.

De vrouwen werden misleid met een babbeltruc, waarbij hun bezoeker ze wijsmaakte dat de bovenburen een lekkage hadden en dat hij gestuurd was om de schade bij slachtoffers te controleren. Niet lang nadat hij weer weg was, kwamen de drie dames erachter dat er sieraden en geld van hun gestolen waren.

Signalement

Het zou goed kunnen dat er meer dan één man betrokken was bij de zwendelarij, aangezien één van de vrouwen twee mannen aan de deur had, en de andere twee allebei een ander signalement opgegeven hebben. Dit laatste kan betekenen dat de daders elkaar afwisselden.

De Zandvoortse beschreef de dader als een lange, blanke man met een fors postuur van rond de veertig. Hij droeg een lange witte jas.

De vrouw uit Heemstede had juist een lange, licht getinte man aan de deur, met een normaal postuur, zwart haar en een smal gezicht. Hij droeg een wit shirt, lichte broek en daaronder zwarte schoenen.

De dame uit Bennebroek had een blanke man van rond de dertig of veertig over de vloer, met kort zwart haar en een fors postuur. Hij droeg een wit shirt met een zwarte broek.

Andere slachtoffers

De politie sluit niet uit dat er meer mensen het slachtoffer zijn geworden van deze man(nen) en de babbeltruc. Ze roepen andere slachtoffers en getuigen dan ook op om zich te melden.