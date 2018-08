Vaders Chris en Mark met pleegkids op pride-boot: "Iedereen mag zichzelf zijn"

RIJSENHOUT - Pleegvaders Mark en Chris van der Waals uit Rijsenhout varen morgen tijdens de Canal Parade op Pride Amsterdam met hun pleegkinderen mee op de boot van Spirit, de jeugd- en opvoedhulporganisatie. Het is voor het eerst dat Spirit meevaart.

De boot, nummer 73, zal gevuld zijn met zeventig ‘strijdlustige’ medewerkers, jongeren, ouders, pleegkinderen en pleegouders. Allemaal verkleed als held, want hun boodschap is: 'ben jij een held voor de jeugd?' Volgens het stel is het belangrijk om hier bij stil te staan.

Lees ook: Mannencamping Loosdrecht staat bomvol door Gay Pride



Zo zouden veel jongeren uit de jeugdhulp worstelen met 'anders zijn' vanwege hun geaardheid. Ze zouden nog meer te maken hebben met somberheid en een slechte gezondheid. Het zelfmoordcijfer ligt daarnaast 4,5 keer zo hoog. "Voor hen is steun héél belangrijk", zegt Chris. "Iemand bij wie ze terecht kunnen voor vragen, die luistert en bij wie ze zichzelf kunnen zijn."

Liefde is liefde

De twee vaders hebben zelf inmiddels al twintig kinderen in huis gehad. Sommigen kort, anderen al jaren. "Iedereen mag zichzelf zijn, dat is heel belangrijk. We proberen een zo normaal mogelijke gezinssituatie na te bootsen", vertelt Chris. "Daarbij laten we de biologische ouders een rol spelen, op de achtergrond."

Lees ook: Homopleeggezin Rijsenhout biedt kinderen veilig thuis: "Liefde is liefde"

De voorbereidingen zijn vandaag in volle gang. "Wat een werk!", zegt Chris. "Maar wat ben ik trots op iedereen die er aan bij heeft gedragen dat we mee varen! We kijken er enorm naar uit en hopen dat het voor de kids een heel bijzondere ervaring wordt."