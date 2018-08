Deel dit artikel:











Botulisme geconstateerd bij drie dode eenden in Haarlem Foto: Archief

HAARLEM - Bij drie dode eenden in Haarlem is botulisme vastgesteld. De ziekte komt voor bij watervogels en vissen en wordt veroorzaakt door de bolutismebacterie die in warm, ondiep water leeft.

Het gaat om bolutisme type 2, welke niet gevaarlijk is voor mensen. Echter tast het gif in de bacterie de spieren van de dieren aan waardoor deze verlammen. Lees ook: Dertig dode watervogels gevonden: ''Vermijd het water'' De eenden zijn gevonden bij de Chartavaart 77-Vaart, Dietrich Bonhoefferstraat en Corrie ten Boomstraat. Spaarnelanden heeft de dieren weggehaald en waarschuwingsborden neergezet. Spaarnelanden blijft de komende dagen controleren of er nog meer eenden of vissen slachtoffer zijn geworden van de bacterie op deze locaties. Lees ook: Acht dode eenden in Koog aan de Zaan, mogelijk botulisme in water Het advies is om de dode dieren niet zelf op te pakken, maar contact op te nemen met Spaarnelanden.