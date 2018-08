Nieuwe vlag mag uit voor Landbouwshow Opmeer

ZUIDERMEER - Annie en Teun Steur hebben van het bestuur van de Landbouwshow een nieuwe vlag gekregen. Uiteraard niet zonder reden: al 23 jaar exposeren ze tijdens het agrarische evenement.

Vrijwel het hele jaar door wappert de vlag voor het museum van Teun en Annie. In de vorige vlag zat inmiddels een groot gat. Dat was het bestuur van de Landbouwshow niet onopgemerkt gebleven. Van de week kregen Annie en Teun daarom een nieuwe vlag aangeboden.

In de Westfriese stolpboerderij waar Annie en Teun wonen, zijn ze 26 jaar geleden het museum "de Anloup" begonnen. Een paar jaar later exposeerden ze voor het eerste tijdens de Landsbouwshow Opmeer. "De eerste keer was het thema 'maandag-wasdag'", vertelt Annie. Door de jaren heen heeft ze een map vol foto's en krantenartikelen bewaard.

Doopkleding

Dit jaar is het thema 'Westfriese doopkleding en doopmutsjes'. Teun Steur heeft voor alle jurkjes handgemaakte kledingstandaards gemaakt. "In totaal een stuk of tweeëntwintig. Al maanden van tevoren beginnen we met de voorbereidingen ervan."

Aankomende maandag is de 109e editie van Landbouwshow Opmeer. NH Events is er live bij om 11.45 uur en om 12.50 uur op tv, Facebook en onze site.