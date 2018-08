Deel dit artikel:











Lichaam Amsterdamse Mattijn (30) gevonden in Laos Foto: AT5

AMSTERDAM - De dertigjarige Mattijn Lahuis is dood gevonden in Laos. Hij was afgelopen maandag vermist geraakt nadat hij in het land met een kajak was omgeslagen.

Het lichaam van de Nederlander werd vrijdag enkele tientallen kilometers stroomafwaarts gevonden, meldt een woordvoerder van de familie. Lees ook: Amsterdamse Mattijn (30) vermist na kajak-ongeluk in Laos Inmiddels heeft de oudste broer van Lahuis hem geïdentificeerd. Voorbereidingen worden getroffen om het lichaam terug te brengen naar Nederland. Nabestaanden

"De familie van Mattijn is diep geraakt door het trieste nieuws, maar ze zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen en donaties die ze hebben ontvangen voor de zoekactie," melden de nabestaanden in een verklaring.