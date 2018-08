Estafetteploegen bereiken finale 4x 100 meter

AMSTELVEEN - GLASGOW De Nederlandse estafetteploegen hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x 100 meter. De mannen klokten de zesde tijd in de series, de vrouwen waren de snelsten. Vrijdagavond zijn de finales.

De mannen zwommen in Glasgow met Stan Pijnenburg, Nyls Korstanje, Kyle Stolk en Jesse Puts klokten in de series 3.16,78. Bij de vrouwen zwommen Kim Busch, de in Amstelveen geboren Kira Toussaint (foto), Marjolein Delno en Femke Heemskerk een tijd van 3.38,30. De Nederlandse vrouwen zijn de titelverdedigster. In de finale zal Ranomi Kromowidjojo het team versterken.



"Het was gewoon goed", zei Heemskerk. "Al kan de overname nog beter, daar zit wat ruimte in." Busch (55,42), Toussaint (54,93) en Delno (55,17) konden leven met hun optreden. "Ik had nog nooit onder de 55 gezwommen", zei Toussaint, de verrassing in de ploeg voor wie het toernooi normaal pas zaterdag met de 50 meter rug was begonnen. "Fijn om nu al een race in de benen te hebben."