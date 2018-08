'Levensgevaarlijke palen' Loosdrechtse plassen toch niet met opzet geplaatst

LOOSDRECHT - Recreatie Midden-Nederland gaat er vanuit dat de houten palen, die een paar weken geleden werden ontdekt, zijn achtergebleven na werkzaamheden. De organisatie sloeg eerder alarm nadat ze uitging van kwade bedoelingen.

Halverwege juli werden zes rechtopstaande houten palen op verschillende plekken gevonden. Door de lage waterstand staken ze nét boven het wateroppervlake uit. Ze waren slecht te zien en Recreatie Midden-Nederland noemde het levensgevaarlijk.

De organisatie ging uit van opzet, maar komt daar nu op terug. "We waren bang voor kwade bedoelingen, maar niets wijst erop dat iemand daadwerkelijk moeite doet om schade te veroorzaken", vertelt Marc Bosboom van Recreatie Midden-Nederland. "Wij achten het plausibeler dat het door werkzaamheden komt. Twee of drie van die palen vertonen sporen van een grijper die wordt gebruikt bij werkzaamheden. Ook zijn er sterke vermoedens dat sommige palen in het verleden hebben gediend om ballenlijnen vast te leggen om zwemlocaties aan te duiden."

De recreatieorganisatie denkt niet dat er nog meer achtergelaten palen in de Loosdrechtse Plassen staan. "Na de meldingen is er zeer naarstig gespeurd, maar wij hebben geen andere palen gevonden. En wij hebben bedrijven stellig op het hard gedrukt erop te letten".



'Dader' onbekend

Het is onduidelijk welk bedrijf mogelijk verantwoordelijk is. Navraag bij de ondernemers in dienst van Recreatie Midden-Nederland heeft geen uitkomst geboden, zegt Marc Bosboom. "Zij zijn van mening dat ze alles hebben opgeruimd."