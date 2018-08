Groot, groter, grootste zonnedak

AMSTERDAM - Met ruim 41.000 zonnepanelen krijgt logistiek dienstverlener CWT in de Amsterdamse haven het grootste zonnedak van de stad. De zonnepanelen worden geplaatst op de daken van magazijnen op 5 verschillende lokaties.

CWT is in de haven van Amsterdam actief op het gebied van onder meer opslag van cacao en koffie. Bij elkaar opgeteld zullen 41.114 zonnepanelen jaarlijks meer dan 11.000.000 kWh aan groene stroom opwekken. Dat is genoeg om 3.100 huishoudens van groene stroom te voorzien.

Waarderpolder Haarlem

Ook op het bedrijventerrein De Waarderpolder in Haarlem wordt hard gewerkt om daken vol te zetten met zonnepanelen. Drieentwinig bedrijven doen mee met een project om in totaal 32.000 panelen op daken te plaatsen. Dat levert naar schatting 9.000.000 kWh aan stroom op die de bedrijven zelf zullen gebruiken.

De subsidie voor het project in Haarlem is toegewezen en nu moet duidelijk worden hoeveel bedrijven daadwerkelijk meedoen. Binnenkort kunnen bedrijven zich aanmelden voor een tweede project voor zonnepanelen op het bedrijventerrein Waarderpolder.

