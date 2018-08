Verdachte (22) van Hilversumse villamoord blijft in de cel

HILVERSUM - De Rotterdammer die verdacht wordt van het doden van een 22-jarige vrouw in Hilversum, blijft nog negentig dagen in de cel. De man wordt verdacht van moord of anders doodslag.

De vrouw uit Maastricht werd op 9 juli gevonden in een huis aan de Waldecklaan in Hilversum. Zij was toen waarschijnlijk al enkele dagen overleden. De Rotterdammer is begin juli voor een auto gesprongen op de A27. Mogelijk heeft hij de vrouw eerst om het leven gebracht en probeerde hij daarna zichzelf van het leven te beroven. Hij raakte gewond bij de aanrijding.

De achtergrond van het misdrijf ligt volgens de politie vermoedelijk in de relationele sfeer. Het lichaam van de vrouw werd door de brandweer gevonden. Zij gingen het huis binnen na een melding over een sissend geluid dat op gas leek. Het was meteen duidelijk dat ze door een misdrijf was overleden.