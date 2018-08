Man opgepakt op Schiphol voor financiële steun aan IS

SCHIPHOL - De marechaussee heeft op Schiphol een man aangehouden die wordt verdacht van het financieren van de Islamitische Staat. De 29-jarige Yusup B. uit Rusland werd al enige tijd in de gaten gehouden door de Duitse justitie.

Volgens het Duitse Openbaar Ministerie heeft de man vanuit Berlijn een paar duizend euro overgemaakt aan IS-leden in Syrië, zo meldt de NOS. De terreurgroep betaalde er trainingen en wapens mee.

Nu moet er met de Nederlandse autoriteiten worden overlegd of hij wordt uitgeleverd en waar hij naartoe gaat, zegt een woordvoerder van het Duitse OM.

Lees ook: 'Terugkerende jihadstrijder' met baby aangehouden op Schiphol

Er liep al een Europees arrestatiebevel tegen B. Of Nederland zijn uiteindelijke reisdoel was of dat hij alleen een tussenlanding maakte, is niet bekend. B. is de enige verdachte in deze zaak.