Dorpsstrand Vijfhuizen wegens succes met twee weekenden verlengd

HAARLEMMERMEER - Het was zijn droom: een strand in Vijfhuizen. Dat het zo'n succes zou worden, is een droom die in vervulling gaat. De 24-jarige Joris van der Kleij mag zijn dorpsstrand twee weekenden langer open houden.

De Vijfhuizenaar opende begin juli zijn eigen pop-up dorpsstrand op het evenemententerrein aan de zijdewinde in Vijfhuizen. Tussen de tennisbaan en het voetbalveld in, midden in het dorp.

De gehele maand juli was het strand geopend op vrijdag, zaterdag en zondag. Ook op 3-4-5 augustus en 10-11-12 augustus zal het dorpsstrand nu nog geopend zijn. "Ik kreeg veel enthousiaste reacties en bezoekers vroegen mij of het strand ook in augustus open kon blijven, dus ik ben erg blij dat dit van de gemeente mocht," vertelt Joris.



Succes

Het gaat goed met de zaken. "Er zit een stijgende lijn in. De mensen komen terug en nemen weer nieuwe gasten mee", zegt hij. En dat is maar goed ook, want Joris stak er al zijn spaargeld in om het strand te realiseren. Hij liet 50 kuub wit zand storten en qua aankleding maakte hij bijna alles zelf.

Volgend jaar wil Joris graag terugkomen met zijn strand. Hij bruist al weer van de nieuwe ideeën. "Ik kom sowieso terug, en graag op dezelfde plek, en weer vol nieuwe inspiratie!"