Strijd tegen verzilting: meer zoet water naar Noord-Holland gepompt

NOORD-HOLLAND - Omdat door de aanhoudende droogte de verzilting van het land in onze provincie toeneemt, is de hoeveelheid zoet water die vanuit Utrecht naar het westen wordt gepompt, verhoogd.

Dat meldt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Sinds 24 juli krijgt het westen al 6900 liter water per seconde vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Nu komt daar nog eens 4000 liter per seconde bij.

Lees ook: Oud droogterecord sneuvelt: het is droger dan in 1976

HDSR maalt het water via een systeem naar het Rijnland. Het hoogheemraadschap in Leiden verdeelt het zoete water en stuurt het door naar aangrenzende schappen. Verzilting van de bodem kan voor onherstelbare natuurschade zorgen en moet daarom worden voorkomen.

Lees ook: Zo kom jij de eindeloze droogte door (en help je het milieu)

HDSR heeft vrijdag ook een pomp bij Cothen geplaatst, omdat de waterstand in de Neder-Rijn zodanig zakt dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede mogelijk geen water meer krijgt. Daardoor zou ook de watertoevoer naar de grachten in Utrecht stokken. Via de pomp en een gemaal kan water uit het Amsterdam-Rijnkanaal worden gehaald.

Bekijk hieronder een animatievideo waarin HDSR uitlegt waarom onder andere Noord-Holland in droge periodes behoefte heeft aan aanvoer van zoet water uit het midden van het land.