Ouderen zijn hitte in flat spuugzat: "Hier valt een mens toch flauw?"

AMSTELVEEN - De ouderen in het wooncomplex aan de Keizer Karelweg in Amstelveen zijn de extreme hitte in hun flat zat. Bewoners klagen erover dat de overloop gloeiend heet is door alle ramen in de hal waar de zon op staat. Er zou al meerdere keren geklaagd zijn bij Woonzorg Nederland, dat het pand beheert, maar tot op heden is er geen actie ondernomen.

"Oh, wat een weer hè, wat een hitte", zucht Antje Coenradi tegen haar 91-jarige vriendin Wil. "Vre-se-lijk", zeggen ze in koor. Het is 10.00 uur in de ochtend. Buiten is het 22 graden, maar in de appartementen lopen de temperaturen op tegen de 30 graden. En dat heeft grote gevolgen voor hun welzijn. "Je zit en je zit, je kan niks doen", zegt Wil. Het grootste probleem is de galerij waar de zon vol op staat. Er zijn slechts twee ventilatieroosters.



Galerij

De galerij wordt zoveel mogelijk vermeden, terwijl het juist een belangrijke ontmoetingsplek is. De ouderen móeten over de galerij om naar buiten te gaan, en ook dat gebeurt nu bijna niet meer. "Het is dat ik één keer in de week naar beneden moet voor de post, maar anders blijf ik liever binnen. Moet je voelen wat een hitte", zegt Wil als ze de deur van haar appartement open doet naar de galerij. Een golf van warmte krijgt ze in haar gezicht. "Dit is toch te gek voor woorden", roept ze. Haar vriendin Antje beaamt het: "Een mens valt hier toch flauw van?"



De zorgen om de hitte zijn groot. "Vooral 's middag om een uur of drie is het hier met meer uit te houden", zegt een man die al in de negentig is. Zijn buurvrouw vult aan: "Je gaat liever binnen zitten dan hier lopen," zegt ze.

Klachten

Toch zijn de bewoners gestopt met het indienen van klachten. Volgens hen wordt er niet naar ze geluisterd. De bewonersconsulent van het complex zou niets met de klachten hebben gedaan en de bewoners telkens 'nee' verkopen. "Je ziet haar af en toe een kop koffie drinken, maar dan is ze ook weer weg", zegt een bewoners. "Daar heb je helemaal niets aan."

Woonzorg Nederland, die het pand beheert, zegt hiervan niet op de hoogte te zijn en wil het gesprek graag met de bewoners aangaan. Op basis hiervan wil de organisatie de mogelijkheden onderzoeken om het binnenklimaat op deze specifieke plekken te verbeteren.

"Ik heb er de puf niet meer voor", zegt een bewoner op de zevende verdieping. "Ze weten al lang dat we dit een probleem vinden, maar ze doen er gewoon niks aan."



Ventilatie

De bewoners proberen hun huizen zo koel mogelijk te houden met ventilatoren. "Soms houd ik mijn hoofd er gewoon even voor, heerlijk", zegt Antje. Ze hopen dat Woonzorg Nederland wil kijken naar oplossingen. Daarbij denken ze aan betere of meer ventilatieroosters of klapramen.