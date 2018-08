Zelfrijdende auto's kunnen leiden tot verkeersinfarcten

NOORD-HOLLAND - Volgens de Delfste onderzoeker Martijn Legêne kan de komst van zelfrijdende auto's leiden tot meer verkeer in de binnenstad. Hij deed onderzoek naar introductie van autonome voertuigen in Kopenhagen.

Zonder extra maatregelen loopt het verkeer in de stad vast, zo schrijft Verkeersnet.nl. Zelfrijdende voertuigen zullen volgens de onderzoeker leiden tot meer vraag naar vervoer en dus meer auto's in de stad. Er komen simpelweg meer voertuigen bij en dat betekent meer files in de binnenstad.

Autodelen

Legêne concludeert dat als in Kopenhagen de populariteit van autonome voertuigen stijgt, ook het aandeel van autodeelsystemen moet toenemen. Autodeelsystemen zouden zo’n 27 procent moeten uitmaken van het vervoer in een stadscentrum om de totale mobiliteit te verbeteren. In andere stedelijke gebieden zou dat zo’n 18 procent moeten zijn.

Kijk ook iZoof-autodelen-met-je-buren

Verkeersinfarct

Volgens Legêne is het belangrijk dat inwoners van steden nu al gaan werken met autodeelsystemen, nog voordat autonome voertuigen het straatbeeld gaan bepalen. Als beleidsmakers een afwachtende houding aannemen met het nemen van tegenmaatregelen, dan zullen er verkeersinfarcten ontstaan.

MaaS

Zelfrijdende auto's kunnen volgens de onderzoeker de efficiëntie van de stedelijke mobiliteit verbeteren. Het moet dan onderdeel gaan worden van Mobility as a Service (MaaS). Wanneer gebruikers op weg gaan kiezen zij telkens het vervoermiddel dat daar het beste bij past.

Kijk ook: MaaS-het-nieuwe-reizen