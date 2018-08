Strijd tegen rookverslaving levensmissie voor RKZ-longarts Pauline Dekker

BEVERWIJK - Longarts van het Rode Kruis Ziekenhuis, Pauline Dekker, kijkt dagelijks de gevolgen van rookverslaving in de ogen. Het maakt haar boos, verdrietig, maar bovenal strijdvaardig. "Minimaal de helft van de tabaksgebruikers sterft aan de gevolgen van het roken: dat moet stoppen."

Gesteund door het Beverwijkse ziekenhuis hoopt de longarts nog altijd op een strafzaak tegen de tabaksproducenten. Vorig jaar deed Dekker en ook het ziekenhuis aangifte. "De verwondering is het grootst dat dit product, waarvan een op de vier gebruikers hun pensioen niet haalt, gewoon vrijelijk verkrijgbaar is in supermarkten en tankstations", vertelt ze NH Nieuws. "En dat wij met zijn allen dit gedogen. Dan dringen beelden zich op aan mij als: Hitler-Duitsland: iedereen keek toe, weinigen deden wat. Apartheid: weinigen deden wat. Het kolonialisme met slavernij, bijna niemand deed wat. Diezelfde gekte is er nu", aldus Dekker, die zelf ook lange tijd heeft gerookt.

Gereedschap

Acht op de tien patiënten bij Dekker in de wachtkamer is ziek van het roken, vertelt ze. Met collega's besloot de arts in 2008: dit moet anders. "We hadden geen gereedschap in handen. Toen besloten we een zelfhulpboek te schrijven en gelijktijdig een rookstoppolie op te richten. Dat begon klein en nu is het de grootste van Nederland."

Actie

Dekker pleit voor maatregelen vanuit de overheid. "Dat is eigenlijk heel simpel: pakjes twee keer zo duur en weg uit alle supermarkten en tankstation", zegt ze. "Als we dat niet doen dan zal iedere dode roker weer vervangen worden voor een jong kind. De tabaksindustrie noemt dat de replacement smokers: Als we daar niet een eind aan maken, dan blijft het maar doorgaan."

Bekijk bovenaan het artiel de reportage: Strijd van lange adem.