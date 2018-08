Industrie steeds minder belangrijk voor Metropool Amsterdam

AMSTERDAM - Volgens cijfers van het CBS is de industrie in Groot Amsterdam de afgelopen 20 jaar nauwelijks gegroeid. Van de derde plaats is de regio afgezakt naar de achtste plek van industriele regio's van Nederland.

De belangrijkste industriële regio’s van Nederland zijn Eindhoven en Groot Rijnmond, aldus het CBS. Twintig jaar geleden was Eindhoven ook koploper maar de regio is hard gegroeid en steekt nu met kop en schouder boven de rest uit. Rijnmond stond net boven Amsterdam maar daar is de industrie in tegenstelling tot 020, wel flink gegroeid.

Het belang van de industrie in de regionale economie is vooral groot in de gebieden

buiten de Randstad. Uitzondering is de IJmond, waar de vanwege TaTa Steel de metaalindustrie sterk vertegenwoordigd is. Ook in de Zaanstreek telt de industrie nog mee. Duidelijk is wel dat de economie van de Metropool Amsterdam drijft op de snelgroeiende diensteneconomie.

De belangrijkste industrietakken in Nederland zijn raffinaderijen en chemie, de voedings- en genotsmiddelen en de elektrotechnische en machine-industrie. Eindhoven moet het vooral hebben van de machinebouw en elektrotechniek. Rijnmond traditioneel van raffinaderijen en chemie. Opmerkelijke stijger op de lijst is de Veluwe waar met name een groei te zien is van de voedings- en genotsmiddelenindustrie.