IJmuidenaar (23) opgepakt voor mishandeling in restaurant na feestweek Santpoort

SANTPOORT-NOORD

SANTPOORT-NOORD - De politie heeft vannacht een 23-jarige IJmuidenaar aangehouden die kort daarvoor een jongere in een fastfoodrestaurant aan de Vlietweg in Santpoort-Noord zou hebben mishandeld. Dat gebeurde rond middernacht, kort nadat de feestavond op het nabijgelegen kermisterrein was beëindigd.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er aan de mishandeling een incident op het terrein van het restaurant voorafging. Lees ook: Weer ongeregeldheden Santpoortse feestweken: man en vrouw mishandeld Een automobilist reed daar zo dicht langs een groepje jongeren, dat één van die jongeren uit frustratie z'n brandende peuk richting de auto gooide. De automobilist beschouwde dat als provocatie en besloot verhaal te gaan halen bij de jongeren, die in de tussentijd bij het restaurant naar binnen waren gegaan. In de boeien

Uiteindelijk werd een van de jongeren in het restaurant door de automobilist mishandeld. Tussen 00.15 uur en 00.30 uur sloegen gealarmeerde agenten de IJmuidenaar in de boeien. Lees ook: Burgemeester geschokt over zinloos geweld Santpoortse feestweek Terwijl de politie op het punt stond om met de verdachte naar het bureau te rijden, vond een voorbijganger het nodig de agenten 'kankermongolen' te noemen. Ook deze 19-jarige IJmuidenaar is aangehouden en meegenomen naar het bureau.