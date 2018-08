Dieven slaan meerdere keren toe met dezelfde 'smoes' in buitengebied Niedorp

NIEDORP - Het is nu al zo'n vijf keer gelukt: een groepje criminelen krijgt het keer op keer voor elkaar om met dezelfde tactiek de huizen in het buitengebied van Niedorp te beroven. Wijkagent Bas Dirkmaat heeft nog geen idee wie er achter de inbraken zit, maar "het begint nu wel heel vervelend te worden".

De boeven rijden met z'n tweeën of drieën het erf op van afgelegen boerderijen. Daar knoopt een van hen een gesprek aan met de bewoner, terwijl een ander probeert om toegang te krijgen tot de woning. Na afloop van het praatje krijgt de insluiper een teken en stappen de daders weer in hun auto. Vaak missen dan kleinere spullen als sieraden, geld en telefoons.

Opvallend is dat ze de kofferbak open laten staan. "Daardoor kan je het kenteken niet lezen", aldus wijkagent Dirkmaat. "De klep wordt pas gesloten als de bewoner weer uit het zicht is."

Signalement

In mei sloegen ze voor het eerst toe in Haringhuizen en Oude Niedorp, meer recentelijk werd 't Veld aangedaan. Een duidelijk signalement ontbreekt nog, omdat de daders in verschillende samenstellingen toeslaan. "Of het zijn twee mannen, of drie personen, of een man een vrouw", aldus Dirkmaat. "Ze spreken in ieder geval Nederlands en rijden in een donkerkleurige auto."

De wijkagent hoopt dat er mensen zijn die meer weten of die iets hebben gezien. "Ze vallen hopelijk een keer door de mand." Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844.