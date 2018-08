Deel dit artikel:











'Amsterdamse El Tawheed-moskee bood onderdak aan IS-gangers' Foto: Google Maps

AMSTERDAM - De omstreden Amsterdamse El Tawheed-moskee bood onderdak aan IS-gangers en terroristen. Dat blijkt uit een foto van een ’jihadclub’ in de moskee en informatie van politiebronnen. De informatie was bekend bij justitie, toch is de moskee nooit gesloten, meldt De Telegraaf.

Het fotomateriaal laat zien dat zeker vier aankomende IS-strijders, terroristen en ronselaars welkom waren in de moskee. Het vermoeden bestaat dat ze daar onderricht kregen en er plannen voorbereidden. De El Tawheed staat al twintig jaar te boek als een van de meest radicale gebedshuizen van Nederland. Vanwege de dreiging van salafisme moest er zelfs een speciaal plan van aanpak komen, blijkt uit recente stukken. Lees ook: Islamitische organisaties in Zuid-Scharwoude en Amsterdam op financieringslijst Golfstaten Politie en gemeente blijken de informatie over El Tawheed niet goed op een rijtje te hebben, aldus de krant. De politie zou zelfs 'niet welkom' zijn in het radicale gebedshuis.