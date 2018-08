Alerte buurvrouw slaat alarm om gevallen lamp

KOOG AAN DE ZAAN - Een harde klap, glasgerinkel en gebonk: een vrouw uit Koog aan de Zaan vond het geluid dat woensdag uit de woning van haar vakantie vierende buren kwam zo verdacht, dat ze alarm sloeg bij de politie. Terwijl agenten onderzoek deden bij het huis, kwam de vrouw erachter dat de vork anders in de steel zat.

De alerte vrouw dacht dat inbrekers hun oog hadden laten vallen op de woning van haar buren, en seinde de politie in. Die kwam met meerdere eenheden ter plaatse, maar tijdens onderzoek bij naastgelegen woningen en auto's in de buurt werden geen bijzonderheden aangetroffen.

Terwijl de agenten het onderzoek voortzetten, ontdekt de vrouw waar het geluid vandaan kwam. De lamp in haar toilet - die al vijftien jaar op dezelfde plek hing - was kapotgevallen. "Dit veroorzaakte het glasgerinkel en de harde klap", schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

Hoewel het dus loos alarm was, prijst de politie de meldster voor haar alertheid. "Wij rijden liever naar een melding dat er niets aan de hand is, dan dat een melder niet belt en dat er de dag erop blijkt dat er ingebroken is."