Automobilist gewond na dollemansrit door Bussum

BUSSUM - Een automobilist heeft vannacht in Bussum twee lantaarnpalen en een paar stenen paaltjes omvergereden en een geparkeerde auto geraakt. Hij raakte daarbij gewond.

Dat gebeurde rond 1.00 uur op het kruispunt van de Ceintuurbaan en de Iristraat, waarna omwonenden alarm sloegen.

Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Over de oorzaak is nog niets bekend, al is de automobilist na behandeling in het ziekenhuis nog getest op gebruik van alcohol en drugs.

Beide auto's zijn door de klappen flink beschadigd geraakt. Een berger heeft de wrakken opgehaald.