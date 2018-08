Kampeerders passen zich aan om on-Nederlands weer

BUSSUM - Het is dit jaar anders dan anders op seizoenscamping De Fransche Kamp. Kampeerders moeten zich aanpassen aan het Spaanse weer. En dat gewoon in Bussum.

De Fransche Kamp staat bomvol, maar veel gebeurt er niet. Het is zaak zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken, weinig te doen en veel te drinken. "We proberen niet te mopperen", zeggen twee campinggasten. "Maar als je om je heen kijkt, zie je dat de natuur ook heel dor is, heel droog. En wij verdrogen ook een beetje".

Het weer doet een andere kampeerder denken aan de zomer van 1976. Net als toen past hij zich aan. "Je gaat in je korte broek zitten, voor de rest heb je niets aan. En je gaat ermee om. Je leest een boekje. Voor de rest doe je zo weinig mogelijk".